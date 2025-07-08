Директор ЦРУ Джон Рэтклифф заявил на заседании кабинета в Белом доме, что готов представить президенту США Дональду Трампу имеющиеся у него данные о применении химического оружия на Украине.
Речь зашла о докладе ОЗХО о том, что в зоне боевых действий на Украине были собраны образцы, в которых нашли запрещенное к применению вещество хлорбензальмалонодинитрил (CS). Трамп задал вопрос, есть ли у американской разведки какие-либо сведения, передает ТАСС.
Рэтклифф отметил, что если применение химоружия задокументировано, то это нарушает международные правила.
«И, очевидно, я не могу представить здесь те разведывательные данные, которые я могу представить вам в частном порядке», — добавил директор ЦРУ.
Рэтклифф также предположил, что Трамп не допустит нарушение кем-либо международных норм, с чем президент США согласился.
Напомним, что свой доклад ОЗХО представило еще 26 июня. При этом постпредство России при организации обращало внимание, что специалистам были переданы образцы, собранные исключительно украинской стороной в Днепропетровской области.