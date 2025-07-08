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Глава ЦРУ готов передать Трампу данные о применении химоружия на Украине

Использование химического оружия незаконно и нарушает все международные правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения, подчеркнул Джон Рэтклифф.

Источник: Аргументы и факты

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф заявил, что готов передать американскому лидеру Дональду Трампу якобы имеющуюся информацию о применении химического оружия на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Рэтклифф стал одним из участников заседания президентского кабинета в Белом доме. Американский лидер предложил ему ответить на вопрос журналиста о том, какие у разведки Соединенных Штатов есть данные о применении химического оружия на Украине.

«Если задокументировано использование химического оружия, то это незаконно и нарушает правила ведения вооруженных конфликтов и соглашения», — сказал Рэтклифф.

Также он добавил, что может предоставить разведывательные данные по этой теме только в частном порядке Трампу.

Ранее в ФСБ сообщили, что в РФ фиксируют каждый случай подготовки ВСУ к использованию химоружия. Случаи подготовки Киева к применению химоружия фиксируют, чтобы ни один причастный не избежал ответственности.

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