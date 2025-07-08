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ТАСС: центральная больница в Сумах переполнена ранеными солдатами ВСУ

Мирных жителей в украинском городе Сумы не принимают в центральную больницу из-за большого числа раненых боевиков ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Мирных жителей в украинском городе Сумы не принимают в центральную больницу из-за большого числа раненых боевиков ВСУ.

Центральная клиническая больница в украинском городе Сумы переполнена ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В соцсетях выявлено, что раненых солдат ВСУ отправляют в гражданскую Центральную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Согласно источнику, местные жители Сум рассказывают, что в центральной больнице переполнены не только палаты для пациентов, но и коридоры. При этом мирное население уже давно не принимается в медучреждение — жителям города отказывают в госпитализации под различными предлогами.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине раненому военнослужащему ВСУ выплачивают ежемесячное пособие в размере всего около 1,5 тысячи рублей.