Мирных жителей в украинском городе Сумы не принимают в центральную больницу из-за большого числа раненых боевиков ВСУ.
Центральная клиническая больница в украинском городе Сумы переполнена ранеными военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В соцсетях выявлено, что раненых солдат ВСУ отправляют в гражданскую Центральную клиническую больницу», — говорится в сообщении.
Согласно источнику, местные жители Сум рассказывают, что в центральной больнице переполнены не только палаты для пациентов, но и коридоры. При этом мирное население уже давно не принимается в медучреждение — жителям города отказывают в госпитализации под различными предлогами.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине раненому военнослужащему ВСУ выплачивают ежемесячное пособие в размере всего около 1,5 тысячи рублей.