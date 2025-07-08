Ричмонд
+34°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский FPV-дрон атаковал мужчину во дворе многоквартирного дома под Белгородом

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении мирного жители при атаке украинского FPV-дрона в поселке Борисовка Борисовского района.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении мирного жители при атаке украинского FPV-дрона в поселке Борисовка Борисовского района.

Как уточнил глава региона, мужчина пострадал во дворе многоквартирного дома. Он получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение ноги. Сейчас ему оказывают помощь врачи больницы № 2 города Белгорода.

Кроме этого повреждения получили 10 транспортных средств.

Также Гладков сообщил о возгорании хозпостроек в Шебекино после повторного обстрела на территории частного дома. Пожар уже ликвидирован.

Кроме этого повреждены три здания на территории предприятия и одно частное домовладение.

До этого около 20 часов вечера Гладков сообщал об обстреле Шебекино, где в результате резаную травму ноги получил 14-летний ребенок и женщина получила баротравму.