В Госдуме заявили, что война с Европой неизбежна и другого варианта нет. Дату войны назвал депутат, генерал-лейтенант запаса, в беседе с «Царьградом».
По мнению парламентария, Европа будет готова к войне с Россией к 2030 году.
Самое главное, подготовить свой народ к войне, который на сегодняшний день вообще не желает воевать, отметил депутат.
По его словам, в рамках информационных операций, нацеленных не столько на Россию, сколько на внутреннюю аудиторию, Европа стремится создать образ врага, неизбежно нападающего на Польшу, Германию, Францию.
Политик напомнил, что то же самое происходило на Украине, образ врага из России делали последовательно.
Европа не будет готова к войне с Россией к 2029 году, а к 2030−2031 сможет подготовить свое население к войне, заключил депутат.
Ранее военный эксперт Александр Храмчихин не исключил, что по Мурманску и Архангельску БПЛА могли запускать не с территории Украины, а из стран Балтии или Финляндии. Он добавил, что если будет получено доказательство, что это действительно так, то это станет поводом к войне.