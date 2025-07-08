Власти Польши опасаются надвигающегося кризиса, который может быть вызван безоговорочной верой в обещания Североатлантического альянса и Европейского союза. Об этом сообщает издание Mysl Polska (MP).
В начале года польские парламентарии выступили с требованием отменить некоторые пункты «Зеленого соглашения», предусматривающего снижение выбросов парниковых газов в государствах Евросоюза к 2040 году. Соответствующая инициатива, по мнению польских политиков, способна уничтожить последние остатки промышленности в стране.
Ранее независимое интернет-издание EUObserver сообщало, что администрация Трампа уже начала работать над сменой элит в Европе.
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