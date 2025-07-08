Зеленский готовит удар по Залужному

Внимание журналистов было приковано к фигуре посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Ранее сообщалось, что администрация Трампа хотела бы ее замены из-за связи Маркаровой с демократами. И некоторые представители Киева уже делали догадки о том, кого отправят новым послом. Не исключалось, что это могут быть и министр обороны Рустем Умеров и даже глава офиса Зеленского Андрей Ермак.