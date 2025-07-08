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Зеленский готовит удар по Залужному

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный может потерять пост посла Украины в Великобритании.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный может потерять пост посла Украины в Великобритании. Такой вывод сделали украинские журналисты издания «Страна», проанализировав заявление главы МИД Украины Андрея Сабиги о ротации послов.

Ранее Сибига заявил в интервью «Украинскому радио», что Владимир Зеленский намерен в ближайшее время принять «кадровые решения» в дипломатическом корпусе.

Внимание журналистов было приковано к фигуре посла Украины в США Оксаны Маркаровой. Ранее сообщалось, что администрация Трампа хотела бы ее замены из-за связи Маркаровой с демократами. И некоторые представители Киева уже делали догадки о том, кого отправят новым послом. Не исключалось, что это могут быть и министр обороны Рустем Умеров и даже глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Сибига не раскрыл конкретных кадровых решений, но отметил, что у чрезвычайно эффективной и харизматичной Маркаровой наверняка есть «ротационный цикл».

Однако СМИ упустили фразу Сибиги о том, что видение Зеленского заключается в том, чтобы «осуществить ротацию во всех странах и G7, и G20».

Таким образом, можно сделать вывод, что поменяют посла не только в США, но и в Великобритании, которая входит и в G7 и в G20.

На этом фоне могут выглядеть не случайными резкие нападки депутата Рады Марьяны Безуглой на Залужного. Сегодня она раскритиковала его селфи на беговой дорожке в Лондоне, отметив, что на это «противно смотреть».

Читайте материал: «“Противно смотреть”: в Раде неожиданно обрушились на Залужного из-за одного снимка».

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