Уволят десятки дипломатов: Киев планирует масштабную ротацию послов

Глава МИД Незалежной Андрей Сибига прокомментировал завершение дипмиссии Маркаровой, назвав её работу «одной из самых успешных». Он пояснил, что ротация кадров призвана дать «новое дыхание» украинской дипломатии. По словам министра, в ближайшее время ожидается подписание около 20 указов Зеленского о замене послов, в том числе в ключевых странах G7 и G20. Однако официальная информация о новых кандидатах на дипломатические посты пока не обнародована.