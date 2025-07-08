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Уволят десятки дипломатов: Киев планирует масштабную ротацию послов

Власти Украины намерены заменить около 20 послов, включая дипломатов, представляющих страну в США, а также в государствах G7 и G20. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на министра иностранных дел Андрея Сибигу.

Источник: Life.ru

По данным телеканала, во вторник главарь киевского режима Владимир Зеленский поставил в известность посла Украины в США Оксану Маркарову о намерении завершить её каденцию, однако предложил ей остаться в команде министерства иностранных дел.

Глава МИД Незалежной Андрей Сибига прокомментировал завершение дипмиссии Маркаровой, назвав её работу «одной из самых успешных». Он пояснил, что ротация кадров призвана дать «новое дыхание» украинской дипломатии. По словам министра, в ближайшее время ожидается подписание около 20 указов Зеленского о замене послов, в том числе в ключевых странах G7 и G20. Однако официальная информация о новых кандидатах на дипломатические посты пока не обнародована.

Ранее Life.ru писал об увольнении с поста посла Украины в США Оксаны Маркаровой, которой пришлось краснеть за фиаско Зеленского в Овальном кабинете. Работой дипломата остались недовольны представители администрации Дональда Трампа.

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