Трамп повторяет ошибки своего первого президентского срока, заявил Пушков

«С Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, когда его антивоенный и реформаторский потенциал были успешно нейтрализованы американским политическим мейнстримом. Антибюрократической революции так и не произошло: все ограничилось закрытием USAID, функции которого поделят, однако, Госдеп и, надо полагать, ЦРУ», — написал Пушков в своём Telegram-канале.