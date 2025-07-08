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Трамп повторяет ошибки своего первого президентского срока, заявил Пушков

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. С президентом США Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, он теряет антивоенный и реформаторский потенциал, заявил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

Источник: Reuters

«С Дональдом Трампом происходит то же самое, что и в его первый президентский срок, когда его антивоенный и реформаторский потенциал были успешно нейтрализованы американским политическим мейнстримом. Антибюрократической революции так и не произошло: все ограничилось закрытием USAID, функции которого поделят, однако, Госдеп и, надо полагать, ЦРУ», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Член конституционного комитета СФ подчеркнул, что Трамп также начал терять политических союзников: например, он рассорился со своим «наиболее искренним» союзником Илоном Маском.

«Из-за разногласий по Ирану черная кошка явно пробежала между ним и его назначенкой на пост главы Национальной разведки Тулси Габбард. Ее ненавидят неоконсерваторы, “ястребы” и либеральные интервенционисты, они будут счастливы, если Трамп отправит ее в отставку. Из щелей, подобно тараканам, вылезли притихшие было сенаторы-русофобы, типа Линдси Грэма, которые яростно размахивают списком новых антироссийских санкций», — добавил политик.

Парламентарий отметил, что Трамп вновь «завяз в вашингтонском болоте, которое он клялся осушить, но никак не осушит».

«Обещанные Америке громкие разоблачения сошли на нет. Трамп обещал сказать американцам правду насчёт 11-го сентября 2001 года, убийств Джона Кеннеди, Роберта Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, но к правде никто даже не приблизился. Самое громкое дело — дело Эпштейна — было успешно “замотано” в высоких кабинетах, и его потенциальные фигуранты облегченно потирают руки и поднимают бокалы с виски», — констатировал сенатор РФ.

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