«Создадут спецгруппу»: Глава нацразведки США Габбард хочет проверить переписку разведведомств

Глава национальной разведки США Тулси Габбард планирует проверить переписку разведывательных ведомств при помощи ИИ. Для этого она создала специальную команду под названием Director’s Initiative Group (DIG), информирует издание The Washington Post.
Новая команда Габбард будет искать в электронной переписке и чатах американских разведывательных ведомств признаки политизации, несанкционированного раскрытия секретной информации и попыток подорвать реализацию политики президента США Дональда Трампа, сказано в публикации.
При этом ни одна из структур американской разведки пока не удовлетворила запрос DIG на предоставление доступа к электронной почте и чатам, уточняет издание.
Ранее Габбард сообщила, что сотрудники американских разведывательных агентств, замеченные в непристойной переписке на внутренней платформе Национального агентства безопасности (NSA), будут уволены и лишены доступа к секретной информации.
При этом сама Габбард долгое врем игнорировала главное правило кибербезопасности и использовала один и тот же ненадежный пароль.