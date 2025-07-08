Данное заявление прозвучало на фоне обострившихся взаимных обвинений между Россией и западными странами. Постоянное представительство РФ при ОЗХО сообщило о выдвинутых Нидерландами обвинениях в адрес Москвы относительно применения химического оружия. В то же время российские власти, в частности ФСБ, настаивают на фактах систематического использования украинскими военными химических веществ в зоне специальной военной операции. В подтверждение этих заявлений приводятся данные об обнаруженных в 2024 году на территории ДНР схронах с кустарными лабораториями по производству синильной кислоты и тайниках с ёмкостями, содержащими отравляющее вещество хлорпикрин.