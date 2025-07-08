Рэтклифф подчеркнул, что использование химического оружия представляет собой грубое нарушение международных норм ведения боевых действий, но отказался раскрывать конкретные сведения публично, сославшись на необходимость конфиденциального брифинга для президента.
Данное заявление прозвучало на фоне обострившихся взаимных обвинений между Россией и западными странами. Постоянное представительство РФ при ОЗХО сообщило о выдвинутых Нидерландами обвинениях в адрес Москвы относительно применения химического оружия. В то же время российские власти, в частности ФСБ, настаивают на фактах систематического использования украинскими военными химических веществ в зоне специальной военной операции. В подтверждение этих заявлений приводятся данные об обнаруженных в 2024 году на территории ДНР схронах с кустарными лабораториями по производству синильной кислоты и тайниках с ёмкостями, содержащими отравляющее вещество хлорпикрин.