Уиткофф заявил, что США надеются к концу недели достичь договоренности о прекращении огня в секторе Газа

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты надеются, что им удастся к концу недели выйти на договоренности о прекращении огня в секторе Газа в обмен на удерживаемых в анклаве заложников, что впоследствии приведет к установлению долгосрочного мира. Об этом заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, передает ТАСС.
«Мы сейчас находимся в процессе непрямых переговоров, — сказал он на заседании в Белом доме. — Мы надеемся, что к концу недели у нас будет соглашение, которое принесет 60-дневное прекращение огня, приведет к освобождению 10 заложников и передаче девяти тел погибших заложников. Мы полагаем, что это приведет к долгосрочному миру в Газе».
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Израиля во вторник 8 июля вновь прибудет в Белый дом для проведения переговоров. «Мы в основном обсуждаем сектор Газа», — указал американский лидер.
6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. Как сообщили в понедельник источники телеканала Al Arabiya, консультации проходят в позитивной атмосфере, но прорывов пока нет. По информации агентства Reuters, отказ Израиля обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ гуманитарной помощи в сектор Газа является основным проблемным вопросом на переговорах. -0-