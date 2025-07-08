Стало известно, на что возлагают надежды ВСУ фоне нехватки солдат

Вооруженные силы Украины пытаются восполнить нехватку солдат наземными беспилотниками, но испытывают проблемы со связью, сообщил немецкий журнал Spiegel.
Издание отмечает, что уже в течение двух лет украинская армия испытывает проблему с нехваткой новобранцев.
«Беспилотники становятся все более важными. Украинская армия испытывает нехватку новобранцев с момента провального наступления летом 2023 года, и, похоже, ситуация не изменится в ближайшее время», — говорится в материале журнала.
Используемые украинцами наземные беспилотники часто испытывают проблемы со связью, так как система Starlink подвержена перебоя в лесистой местности. Поэтому операторы дронов вынуждены использовать другие сети, а их сигнал тоже неустойчив.
Spiegel отмечает, что такие БПЛА доставляют на передовую в войска топливо и воду, а также прокладывают проволоку и кабели связи, закладывают мины и якобы могут вступать в бои.
Ранее российский командир штурмового подразделения сообщил, что у ВСУ начался кризис укомплектованности личным составом. Из-за этого украинские солдаты бегут с поля боя.