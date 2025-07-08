Примаков признал, что многие русские в Азербайджане не встали на сторону РФ

Он также отметил, что Русский дом, действовавший с 1990-х в Баку, был закрыть по решению местных властей еще в феврале этого года — до ухудшения двусторонних дипломатических отношений. Тогда сотрудники российского культурного центра приняли это, потому что хотели попытаться «не обострять ситуацию».