Примаков признал, что многие русские в Азербайджане не встали на сторону РФ

Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что представители русского землячества в Азербайджанской Республике отказываются поддержать Россию в условиях создавшейся напряженной дипломатической обстановки. Подробностями руководитель Федерального агентства поделился в рамках интервью РБК.
«Представители русской общины в Азербайджане сделали несколько заявлений, но в поддержку не России, а своего государства — Азербайджана… Хотелось бы от наших соотечественников больше ярко проявляемой симпатии по отношению к матери Родине», — подчеркнул Евгений Примаков в ходе беседы с корреспондентом РБК.
Он также отметил, что Русский дом, действовавший с 1990-х в Баку, был закрыть по решению местных властей еще в феврале этого года — до ухудшения двусторонних дипломатических отношений. Тогда сотрудники российского культурного центра приняли это, потому что хотели попытаться «не обострять ситуацию».
Кризисный период отношений между Россией и Азербайджаном продолжается с конца июня текущего года. За это время со стороны кавказской Республики последовало много странных обвинений в адрес российских партнеров — ранее глава местной Ассоциации производителей фруктов и овощей заявил, что Россельхознадзор якобы собирается заморозить поставки азербайджанской продукции на отечественный рынок.