ВСУ атаковали городской пляж в Курске, пострадали 4 человека, включая ребенка

Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске пострадали четыре человека, среди них ребёнок.
По его словам, мужчина получил проникающее ранение в грудную клетку и в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.
Две женщины и ребёнок получили ожоги и направлены в областную больницу. Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь, а их состояние находится под постоянным контролем.
В России ответили на планы ВСУ захватить Курскую и Белгородскую области.
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