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ВСУ атаковали городской пляж в Курске, пострадали 4 человека, включая ребенка

Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске пострадали четыре человека, среди них ребёнок.

Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что в результате атаки ВСУ на пляж «Городской» в Курске пострадали четыре человека, среди них ребёнок.

По его словам, мужчина получил проникающее ранение в грудную клетку и в тяжёлом состоянии доставлен в больницу.

Две женщины и ребёнок получили ожоги и направлены в областную больницу. Всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь, а их состояние находится под постоянным контролем.

В России ответили на планы ВСУ захватить Курскую и Белгородскую области.

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