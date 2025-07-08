Трамп пригрозил устроить России «маленький сюрприз» из-за недовольства Путиным

«Мы хотим устроить маленький сюрприз», — цитируют американские СМИ слова Трампа.
Глава Белого дома при этом не уточнил, о каких именно мерах идёт речь, отказавшись раскрывать детали планов Вашингтона в отношении Москвы.
Трамп также подчеркнул, что недоволен действиями президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Кроме того, он прокомментировал возможное принятие в Конгрессе законопроекта о новых санкциях против России. Американский лидер отметил, что изучает законопроект «очень пристально» и называет его «опционным».
Напомним, ранее Трамп сообщил, что одобрил поставки Украине оборонительного вооружения. По его словам, без американского оружия Киев бы пал за несколько дней.