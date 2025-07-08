Трамп пригрозил устроить России «маленький сюрприз» из-за недовольства Путиным

Трамп также подчеркнул, что недоволен действиями президента России Владимира Путина по украинскому вопросу. Кроме того, он прокомментировал возможное принятие в Конгрессе законопроекта о новых санкциях против России. Американский лидер отметил, что изучает законопроект «очень пристально» и называет его «опционным».