Более 30 человек пропали без вести после вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней в Индии

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки людей могли стать жертвами внезапных наводнений, ливневых дождей и оползней в индийском штате Химачал-Прадеш. Пропавшими без вести числятся более 30 человек. Об этом сообщает «МИР24».
В спасательной операции задействованы около 250 сотрудников национальных сил реагирования на стихийные бедствия, индийской армии и внутренних войск. Для осмотра труднодоступных местностей используют беспилотные летательные аппараты.
Проливные дожди обрушились на регион на прошлой неделе. Они стали причиной 23 подтоплений и 16 оползней. Сотни домов, магазинов и мостов были смыты водой. В штате закрыли 240 дорог.
Управление по борьбе со стихийными бедствиями штата заявило, что в результаты связанных с дождями инцидентов с 20 июня погибли не менее 80 человек. При этом синоптики прогнозируют продолжение сильных осадков. До 10 июля в штате объявлен желтый уровень погодной опасности.
Округ Манди пострадал наиболее сильно. Там после 10 случаев ливневых дождей погибли 14 человек.
Эксперты отметили, что в сезон муссонов в горных штатах Индии, таких как Химачал-Прадеш, часто происходят внезапные наводнения. Их последствия усугубляются из-за вырубки лесов. Сами муссоны становятся более интенсивными и продолжительными в связи с изменениями климата — за более короткое время выпадает большее количество осадков, сообщает The Independent.-0-