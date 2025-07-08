Более 30 человек пропали без вести после вызванных ливневыми дождями наводнений и оползней в Индии

Эксперты отметили, что в сезон муссонов в горных штатах Индии, таких как Химачал-Прадеш, часто происходят внезапные наводнения. Их последствия усугубляются из-за вырубки лесов. Сами муссоны становятся более интенсивными и продолжительными в связи с изменениями климата — за более короткое время выпадает большее количество осадков, сообщает The Independent.-0-