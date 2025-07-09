Госдеп: США никогда не отказывались от поддержки Украины и намерены продолжать ее

2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет для Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Вместе с тем президент США Дональд Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.