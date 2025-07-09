Зеленский ввел новые санкции против РФ

В 16-й санкционный пакет были включены предприятия из России, Китая и Турции. Украинский перечень был расширен за счет таких организаций, как российский центр «Воин», специализирующийся на военно-патриотическом воспитании, а также компания «Южный флот», осуществляющая перевозки нефти. В состав 17-ого пакета вошли граждане России, Китая и Турции, а также золотодобывающая компания «Петропавловск» и китайская фирма Skywalker Technology Co. Ltd.