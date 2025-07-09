«Завяз в болоте»: Пушков заявил, что Трамп нарушил все предвыборные обещания

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что 2-й срок на посту Президента Соединенных Штатов стал для Дональда Трампа таким же провальным, как и 1-й. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.