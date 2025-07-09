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«Завяз в болоте»: Пушков заявил, что Трамп нарушил все предвыборные обещания

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что 2-й срок на посту Президента Соединенных Штатов стал для Дональда Трампа таким же провальным, как и 1-й.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что 2-й срок на посту Президента Соединенных Штатов стал для Дональда Трампа таким же провальным, как и 1-й. Соответствующую публикацию он сделал в своем Telegram-канале.

«Обещанные Америке громкие разоблачения сошли на нет… Трамп вновь завяз в вашингтонском болоте, которое он клялся осушить, но никак не осушит. История повторяется», — обратил внимание Алексей Пушков.

Российский сенатор также отметил, что в данный момент Дональд Трамп поссорился со многими ближайшими сподвижниками, включая изобретателя Илона Маска и директора Национальной разведки США Тулси Габбард.

Как указал Алексей Пушков, поводом для конфликта стали нарушенные обещания главы Овального кабинета относительно проведения реформы государственного аппарата и отказа от агрессивной внешней политики.

Член Совета Федерации также добавил, что Дональд Трамп до сих пор не «рассказал правду» об убийстве Президента Джонна Кеннеди и насильнике Джеффри Эпштейне — хотя подобные заверения входили в его предвыборную кампанию.

Стоит отметить, что мнение российской сенатора подтверждают и многие другие действия хозяина Белого дома. Ранее, 7 июля, Президент Дональд Трамп заявил о снятии всех ограничений на поставку оружия США боевикам ВСУ.

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