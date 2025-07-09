Три человека погибли из-за атаки ВСУ на городской пляж в Курске, 6 пострадали

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курске. Количество раненых достигло шести человек. Об этом передает ТАСС.
«К глубокой скорби, в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь», — написал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в результате атаки по пляжу ранено четыре человека: две женщины, мужчина и ребенок. -0-