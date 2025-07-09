«На убийство детей»: Захарова указала Западу, на что идёт поставляемое Киеву оружие

Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн информировал, что при атаке ВСУ на пляж в областном центре три человека погибли. Также он информировал о шестерых пострадавших, в том числе о ребенке, который получил ожоги. Также, по словам Хинштейна, люди госпитализированы с осколочными ранениями, у одного из пострадавших проникающее ранение грудной клетки.