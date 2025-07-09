«На убийство детей»: Захарова указала Западу, на что идёт поставляемое Киеву оружие

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала атаку ВСУ на пляж в Курске, при которой погибли и пострадали люди. Она обратилась к руководству тех стран, которые поставляют вооружение и боеприпасы Украине.
«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идёт — на убийство детей», написала Захарова в Telegram-канале.
Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн информировал, что при атаке ВСУ на пляж в областном центре три человека погибли. Также он информировал о шестерых пострадавших, в том числе о ребенке, который получил ожоги. Также, по словам Хинштейна, люди госпитализированы с осколочными ранениями, у одного из пострадавших проникающее ранение грудной клетки.
Также сообщалось, что восемь БПЛА сбили над Черным морем и Краснодарским краем в ночь на 7 июля.