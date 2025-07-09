Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках военной помощи Украине

К слову, в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, что пауза в военной поддержке Украины связана со стандартной проверкой Пентагона. Оборонное ведомство проводит проверку всей военной помощи, которую США оказывают не только Украине, но и другим странам, уточнила Левитт.