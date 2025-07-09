Трамп ушел от ответа на вопрос о поставках военной помощи Украине

Американский президент Дональд Трамп во вторник заявил, что не знает, кто ранее утвердил приостановку военной помощи Украине. Такое заявление лидер США сделал на заседании кабинета министров.
«Не знаю. Может вы мне скажете?» — переадресовал Трамп журналистам их же вопрос, касательно паузы в поставках вооружения Киеву.
К слову, в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт объяснила, что пауза в военной поддержке Украины связана со стандартной проверкой Пентагона. Оборонное ведомство проводит проверку всей военной помощи, которую США оказывают не только Украине, но и другим странам, уточнила Левитт.
Напомним, Пентагон 1 июля объявил о приостановке поставок на Украину боеприпасов и оружия из США, объяснив это истощением американских военных складов.
Несмотря на это, президент Трамп заявил, что ВСУ вскоре вновь будут получать вооружение из США. Более того, американский лидер пообещал нарастить поставки и отправить туда «некоторые оборонительные вооружения».