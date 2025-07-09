Будет ли мобилизация в России осенью 2025 года? Разбор слухов и фактов

Тема мобилизации в России продолжает вызывать активные обсуждения в обществе. Несмотря на заявления представителей власти о том, что необходимости в новом наборе мобилизованных нет, вопросы по этому поводу не утихают. Пока чиновники разных уровней уверяют, что беспокоиться не стоит, в Сети не перестают появляться всё новые и новые слухи о следующей волне мобилизации, на этот раз осенью 2025 года. В этой статье мы разобрали все факты и выяснили, стоит ли чего-то такого ждать.