Макрон хочет, чтобы глава DGSE Лернер был в контакте с главой СВР РФ Нарышкиным

Каналы связи между внешними разведывательными службами России и Франции никогда не закрывались, даже тогда, когда между двумя государствами прекращалась связь по дипломатическим каналам. Об этом рассказал руководитель Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер, подчеркнув, что это делается по личной просьбе президента Эмманюэля Макрона.
«Президент республики хотел, чтобы я сохранял этот канал… В те моменты, когда дипломатические каналы были закрыты, у меня была возможность неоднократно общаться с Сергеем Нарышкиным», — сказал Лернер в эфире телеканала LCI, добавив, что одно из направлений сотрудничества внешних разведслужб России и Франции — противодействие терроризму, в том числе исламскому.
«Мы продолжаем передавать информацию и продолжаем ее получать», — отметил Лернер.
В то же время МИД Франции выступил с дерзким заявлением в отношении России, которое доказывает, что Париж готов идти в атаку против Москвы. Речь идет о новых санкциях, которые могут стать самыми жесткими за последние три года.