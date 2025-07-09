Макрон хочет, чтобы глава DGSE Лернер был в контакте с главой СВР РФ Нарышкиным

«Президент республики хотел, чтобы я сохранял этот канал… В те моменты, когда дипломатические каналы были закрыты, у меня была возможность неоднократно общаться с Сергеем Нарышкиным», — сказал Лернер в эфире телеканала LCI, добавив, что одно из направлений сотрудничества внешних разведслужб России и Франции — противодействие терроризму, в том числе исламскому.