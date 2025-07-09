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Захарова прокомментировала атаку на пляж в Курске

Поставляемое Киеву оружие идет на убийство детей, заявила официальный представитель МИД РФ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Поставщики оружия Украине должны осознавать, что оно идет на убийство детей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на городской пляж в Курске.

«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет — на убийство детей», — написала она в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн, в результате атаки ВСУ на городской пляж в Курске три человека погибли и шестеро пострадали.

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