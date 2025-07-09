В аэропорту Кишинева задержали прилетевших из Москвы молдавских оппозиционеров

Молдавская полиция провела серию задержаний в аэропорту Кишинева. Политические деятели были задержаны при прохождении пограничного контроля, после этого их подвергли процедуре дополнительного досмотра.
Как сообщается, среди задержанных оказались депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Регина Апостолова, мэр города Оргеева Татьяна Кочу и лидер партии «Шанс» Алексей Лунгу. Последний записал задержание на мобильный телефон.
«Нас продержали уже больше часа. Сотрудник не объясняет, почему нас не выпускают с паспортного контроля», — заявил Лунгу в разговоре с пограничником.
Оппозиция Молдавии считает, что такие меры принимают только против тех граждан, кто принимал участие в съезде политблока «Победа», который прошел в Москве 6 июля. Официальных заявлений власти Молдавии и пограничная полиция не делали.
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