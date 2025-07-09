В Совфеде рассказали о повторяющихся ошибках Трампа: он снова теряет реформаторский потенциал

Президент США Дональд Трамп повторяет сценарий своего первого президентского срока, постепенно утрачивая как мирные инициативы, так и реформаторский настрой. Подобное мнение выразил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
«Антибюрократической революции так и не произошло: все ограничилось закрытием USAID, функции которого поделят, однако, Госдеп и, надо полагать, ЦРУ», — написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор отметил, что Трамп сталкивается с потерей поддержки даже среди ближайших сторонников — в частности, ухудшились его отношения с Илоном Маском, которого он ранее называл своим самым преданным союзником.
Ранее Пушков заявил, что среди европейских стран существует определенная заинтересованность в нормализации отношений с Москвой, однако конфронтационные настроения пока преобладают.