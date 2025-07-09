Ричмонд
+35°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде рассказали о повторяющихся ошибках Трампа: он снова теряет реформаторский потенциал

Сенатор Пушков: Трамп теряет антивоенный и реформаторский потенциал.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп повторяет сценарий своего первого президентского срока, постепенно утрачивая как мирные инициативы, так и реформаторский настрой. Подобное мнение выразил член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.

«Антибюрократической революции так и не произошло: все ограничилось закрытием USAID, функции которого поделят, однако, Госдеп и, надо полагать, ЦРУ», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор отметил, что Трамп сталкивается с потерей поддержки даже среди ближайших сторонников — в частности, ухудшились его отношения с Илоном Маском, которого он ранее называл своим самым преданным союзником.

Ранее Пушков заявил, что среди европейских стран существует определенная заинтересованность в нормализации отношений с Москвой, однако конфронтационные настроения пока преобладают.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше