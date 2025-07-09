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На видеозаписи Минюста США из камеры Джеффри Эпштейна пропала минута

Министерство юстиции США опубликовало видеозапись из камеры осуждённого за сексуальные преступления финансиста Джеффри Эпштейна, однако запись быстро вызвала подозрения из-за отсутствия одной минуты отснятого материала. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Источник: Life.ru

Ведомство заявляло, что публикация видео призвана опровергнуть многочисленные слухи о том, что миллиардер был убит, чтобы помешать ему дать показания на своих влиятельных клиентов, а власти США якобы скрывают истинные причины его смерти.

Пропавшая минута из видео Минюста США о Джеффри Эпштейне. Видео © justice.gov.

Вопрос об отсутствующей минуте был задан генеральному прокурору Пэм Бонди во время брифинга в Белом доме. В ответ Бонди заявила, что «минута пропадает каждую ночь, когда старая видеосистема зацикливается».

Напомним, дело Эпштейна продолжает вызывать широкий общественный резонанс. Ранее американский миллиардер Илон Маск высмеял президента США Дональда Трампа за отказ от обнародования всех документов, касающихся дела финансиста.

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