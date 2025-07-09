Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину

Европейцы не станут бросать Украину, так как от этого зависит безопасность Старого света. Такое заявление в парламенте Великобритании сделал во вторник, 8 июля, президент Франции Эммануэль Макрон.
«На карту поставлена наша безопасность и наши принципы, возможность мира в Европе. Именно это поставлено на карту на Украине», — заявил французский лидер.
В то же время Макрон указал, что Великобритания и Франция должны работать вместе ради защиты «международного порядка», который возник после Второй мировой войны.
Макрон сказал, что Лондон и Париж должны снова показать всему миру, что их союз «может иметь решающее значение».
Ранее издание Bild сообщило, что Минобороны Германии потеряло 1 млрд евро, который хотели выделить Украине.