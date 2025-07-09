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Макрон пообещал, что Европа не бросит Украину

Европейцы не станут бросать Украину, так как от этого зависит безопасность Старого света.

Европейцы не станут бросать Украину, так как от этого зависит безопасность Старого света. Такое заявление в парламенте Великобритании сделал во вторник, 8 июля, президент Франции Эммануэль Макрон.

«На карту поставлена наша безопасность и наши принципы, возможность мира в Европе. Именно это поставлено на карту на Украине», — заявил французский лидер.

В то же время Макрон указал, что Великобритания и Франция должны работать вместе ради защиты «международного порядка», который возник после Второй мировой войны.

Макрон сказал, что Лондон и Париж должны снова показать всему миру, что их союз «может иметь решающее значение».

Ранее издание Bild сообщило, что Минобороны Германии потеряло 1 млрд евро, который хотели выделить Украине.