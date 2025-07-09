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Зеленский ввел новые санкции против России

РБК-Украина: Зеленский ввел санкции против России, Белоруссии, Китая и Турции.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против физлиц и компаний России, Белоруссии, Китая и Турции, сообщает во вторник агентство РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного по санкционной политике Владислава Власюка.

«Украина синхронизировала санкции против России с тремя пакетами Евросоюза… В 15-й пакет санкций Евросоюза против России вошли россияне, белорусы, китайцы и представители других стран. Среди фигурантов — российский летчик Александр Азаренков … и производитель боевых роботов ООО “Гумыч”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

Как отмечается, в 16-й пакет санкций Евросоюза против РФ входят компании из России, Китая, Турции. В украинский список санкций вошли российский центр «Воин», который занимается военно-патриотическим воспитанием, и общество «Южный флот», занимающееся транспортировкой нефти. В 17-й пакет попали граждане России, Китая, Турции. В их числе — золотодобывающая компания «Петропавловск» и китайская Skywalker Technology Co. Ltd.

Зеленский ранее во вторник ввел в действие решение совета нацбезопасности и обороны Украины о введении санкций против пяти компаний из Китая.

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