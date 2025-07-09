Зеленский ввел новые санкции против России

Как отмечается, в 16-й пакет санкций Евросоюза против РФ входят компании из России, Китая, Турции. В украинский список санкций вошли российский центр «Воин», который занимается военно-патриотическим воспитанием, и общество «Южный флот», занимающееся транспортировкой нефти. В 17-й пакет попали граждане России, Китая, Турции. В их числе — золотодобывающая компания «Петропавловск» и китайская Skywalker Technology Co. Ltd.