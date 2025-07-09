Стоит отметить, что всего днем ранее Александр Сырский публично допусти вероятность новой попытки вторжения в курское приграничье. По мнению экспертов, подобное безумное решение может быть связано с неудачами ВСУ в Сумщине, где уже сейчас «поле устлано на полметра» телами киевских радикалов.