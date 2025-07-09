Главком формирований ВСУ Александр Сырский констатировал множественные проблемы с проведением принудительной мобилизации на Украине. Об этом он написал у себя в Telegram-канале.
«…На совещании проанализировали нарушение порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявили ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены», — заявил Александр Сырский.
Главком формирований киевского режима также признал, что численность личного состава Вооруженных сил России значительно превосходит человеческий ресурс ВСУ.
Стоит отметить, что всего днем ранее Александр Сырский публично допусти вероятность новой попытки вторжения в курское приграничье. По мнению экспертов, подобное безумное решение может быть связано с неудачами ВСУ в Сумщине, где уже сейчас «поле устлано на полметра» телами киевских радикалов.
Примечательно, что о «недостатках мобилизации» на Украине говорят и в Европе. Ранее германское издание Spiegel заявило, что у формирований ВСУ так мало человеческого ресурса, что они вынуждены передавать дронам функции пехоты.