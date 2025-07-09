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Макрон раскрыл планы Европы по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что европейские страны «никогда не откажутся от Украины», подчеркнув, что формирование «коалиции желающих» служит сигналом о непоколебимой поддержке Киева.

Источник: Life.ru

Выступая перед британским парламентом в ходе своего государственного визита в Соединённое Королевство, Макрон подчеркнул готовность бороться за мир и стабильность в регионе.

«Мы будем бороться до последней минуты, чтобы добиться прекращения огня, начать переговоры с целью построения этого крепкого и продолжительного мира, потому что на карту поставлена ​​наша безопасность и наши общие принципы», — цитирует президента Франции AFP.

По словам Макрона, конфликт на Украине напрямую затрагивает не только безопасность, но и «стабильность и мир Европы», которым нынешнее поколение «наслаждалось последние несколько десятилетий».

Ранее Life.ru писал, почему президент РФ Владимир Путин ответил на звонок Макрона. По словам главы МИД страны Сергея Лаврова, российский лидер руководствовался принципами вежливости.

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