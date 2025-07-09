Еврокомиссия включила помощь Украине в проект семилетнего бюджета ЕС

Еврокомиссия включила в проект семилетнего бюджета ЕС на период с 2028 по 2034 годы статью, в котором содержится помощь Украине в конфликте с Россией. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ.
Размер семилетней помощи Киеву предлагается установить на уровне 100 млрд евро.
Агентство Bloomberg отмечает, что Еврокомиссия обосновывает выделение таких средство необходимостью поддерживать стабильную финансовую помощью Украине.
Добавим, что проект семилетнего бюджета Еврокомиссия представит на следующей неделе. Переговоры по нему между странами ЕС могут продолжаться до конца 2027 года.
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