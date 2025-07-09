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ЕС может выделить Украине сто миллиардов евро, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС может включить в бюджет сто миллиардов евро для помощи Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Евросоюз может включить в проект своего бюджета 100 миллиардов евро для помощи Украине, они, предположительно, войдут в специальный фонд, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

«ЕС рассматривает создание фонда в размере 100 миллиардов евро для поддержки Украины», — говорится в сообщении.

По словам источников, эти средства могут войти в проект бюджета ЕС на семилетний период, начиная с 2028 года. Как отметили собеседники агентства, проект должны представить 16 июля, однако некоторые его детали могут опубликовать позднее.

Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил 7 мая, что ЕС и отдельные страны с 2022 года предоставили Украине помощь на 150 миллиардов евро.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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