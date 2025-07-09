Американский журнал раскрыл, какую систему ПВО Вашингтон может передать Киеву

Американский президент Дональд Трамп изучает возможность отправки на Украину еще одной системы противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
Газета отмечает, что если решение утвердят, то это станет самая крупная поставка вооружений Украине, принятая администрацией Трампа.
При Трампе США продолжили поставки вооружения Киеву, несмотря на предвыборные заявления республиканца, обещавшего остановить отправку оружия. Однако несколько раз Вашингтон все же объявлял о приостановке поставок.
Так, 1 июля Пентагон объявил о приостановке поставок на Украину боеприпасов и оружия, объяснив это истощением американских военных складов.
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