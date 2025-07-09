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Пушков: Дональд Трамп теряет антивоенный и реформаторский потенциал

Сенатор Алексей Пушков заявил, что с Дональдом Трампом повторяется ситуация его первого президентского срока, когда его антивоенные и реформаторские инициативы были заблокированы американским политическим истеблишментом.

Источник: Life.ru

В своём Telegram-канале член конституционного комитета Совета Федерации отметил, что обещанная Трампом «антибюрократическая революция» так и не состоялась. По словам Пушкова, реальные изменения ограничились лишь закрытием USAID, чьи функции перераспределили между Госдепом и ЦРУ.

Особое внимание сенатор уделил потере Трампом политических союзников, в частности, ухудшению отношений с Илоном Маском, которого Пушков назвал «наиболее искренним» партнёром президента США.

На фоне этого Маск предпринимает самостоятельные политические шаги — недавно он подал документы для регистрации новой партии в США. По данным российских американистов из РАН, бизнесмен рассматривает возможность баллотироваться в президенты в будущем.

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