Пушков: Дональд Трамп теряет антивоенный и реформаторский потенциал

В своём Telegram-канале член конституционного комитета Совета Федерации отметил, что обещанная Трампом «антибюрократическая революция» так и не состоялась. По словам Пушкова, реальные изменения ограничились лишь закрытием USAID, чьи функции перераспределили между Госдепом и ЦРУ.
Особое внимание сенатор уделил потере Трампом политических союзников, в частности, ухудшению отношений с Илоном Маском, которого Пушков назвал «наиболее искренним» партнёром президента США.
На фоне этого Маск предпринимает самостоятельные политические шаги — недавно он подал документы для регистрации новой партии в США. По данным российских американистов из РАН, бизнесмен рассматривает возможность баллотироваться в президенты в будущем.