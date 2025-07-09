Двое ранены при атаке дронов ВСУ на больницу и административное здание в Рыльске

«Город Рыльск также подвергся удару ВСУ. Ночью украинский беспилотник атаковал инфекционный корпус Рыльской ЦРБ и здание скорой помощи. В результате были повреждены окна, а на крыше возник пожар. Еще один беспилотник нанес удар по административному зданию ЗАО “Агрофирма Рыльская”, что привело к возгоранию. К сожалению, два человека пострадали», — отметил он.