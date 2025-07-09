Сумская Центральная клиническая больница полностью заполнена получившими ранения боевиками ВСУ. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства.
«Местные жители сообщают, что в больнице переполнены не только палаты, но и коридоры», — указали в информагентстве.
По данным ТАСС, самим сумчанам городские медицинские учреждения уже продолжительное время отказывают в стационарном лечении.
Стоит отметить, что, возможно, аналогичная ситуация сейчас складывается и на других участках фронта. Ранее стало известно, что на фоне продолжающегося наступления Вооруженных сил РФ в формированиях ВСУ у поселка Великий Бурлук началась паника из-за отсутствия резервов личного состава для обороны занятых рубежей.