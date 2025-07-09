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В сумской Центральной больнице так много раненых ВСУ, что их кладут в коридорах

Сумская Центральная клиническая больница полностью заполнена получившими ранения боевиками ВСУ.

Сумская Центральная клиническая больница полностью заполнена получившими ранения боевиками ВСУ. Подробности приводит ТАСС со ссылкой на российские силовые ведомства.

«Местные жители сообщают, что в больнице переполнены не только палаты, но и коридоры», — указали в информагентстве.

По данным ТАСС, самим сумчанам городские медицинские учреждения уже продолжительное время отказывают в стационарном лечении.

Стоит отметить, что, возможно, аналогичная ситуация сейчас складывается и на других участках фронта. Ранее стало известно, что на фоне продолжающегося наступления Вооруженных сил РФ в формированиях ВСУ у поселка Великий Бурлук началась паника из-за отсутствия резервов личного состава для обороны занятых рубежей.