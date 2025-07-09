В сумской Центральной больнице так много раненых ВСУ, что их кладут в коридорах

Стоит отметить, что, возможно, аналогичная ситуация сейчас складывается и на других участках фронта. Ранее стало известно, что на фоне продолжающегося наступления Вооруженных сил РФ в формированиях ВСУ у поселка Великий Бурлук началась паника из-за отсутствия резервов личного состава для обороны занятых рубежей.