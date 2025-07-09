По данным российских силовиков, в социальных сетях жители Сумщины жалуются, что большое количество украинских военнослужащих, получивших ранения, лежат именно в этой гражданской больнице, расположенной на улице Сумской артиллерийской бригады, 13.
Не только все палаты, но и коридоры лечебного учреждения оказались заняты ранеными солдатами. В связи с этим обычным гражданам Сум уже давно отказывают в госпитализации под разными предлогами.
Недавно Минобороны РФ заявило об очередных успехах российских войск на Сумском направлении. Бойцы группировки «Север» значительно улучшили свои позиции в этом регионе. Из-за активного наступления ВС РФ украинское командование срочно перебрасывает под Сумы подкрепление.