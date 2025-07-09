Стало известно, о чем еще нужно договориться Израилю и ХАМАС для прекращения огня в Газе

Издание отметило, что стороны преодолели почти все разногласия по ряду вопросов. Им осталось решить лишь один важный момент.
«Только один вопрос остаётся нерешённым в усилиях по достижению прекращения огня в секторе Газа. Между Израилем и Хамас сохраняются разногласия по поводу статуса и присутствия ЦАХАЛ в секторе Газа», — говорится в сообщении.
При этом ЦАХАЛ и ХАМАС договорились о процессе доставки гумпомощи. Также стороны пришли к соглашению о гарантиях США о том, что Израиль не возобновит военные действия в одностороннем порядке после истечения 60-дневного перемирия.
Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.