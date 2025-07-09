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Стало известно, о чем еще нужно договориться Израилю и ХАМАС для прекращения огня в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС приблизились к соглашению о прекращении огня в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС приблизились к соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на свои источники.

Издание отметило, что стороны преодолели почти все разногласия по ряду вопросов. Им осталось решить лишь один важный момент.

«Только один вопрос остаётся нерешённым в усилиях по достижению прекращения огня в секторе Газа. Между Израилем и Хамас сохраняются разногласия по поводу статуса и присутствия ЦАХАЛ в секторе Газа», — говорится в сообщении.

При этом ЦАХАЛ и ХАМАС договорились о процессе доставки гумпомощи. Также стороны пришли к соглашению о гарантиях США о том, что Израиль не возобновит военные действия в одностороннем порядке после истечения 60-дневного перемирия.

Ранее стало известно, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

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