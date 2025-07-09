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Губернатор Смоленской области сообщил, что регион вновь подвергся атаке со стороны ВСУ

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион вновь подвергся атаке со стороны ВСУ.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что регион вновь подвергся атаке со стороны ВСУ. На территории области силы Министерства обороны России сбили два беспилотных летательных аппарата.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет. На место падения обломков уже направлены оперативные службы.

«Уважаемые жители Смоленска, просьба соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от съемки работы средств ПВО на фото и видео. При обнаружении частей беспилотников не подходите к ним и обязательно сообщайте о их местонахождении по телефону 112», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Ранее двое были ранены при атаке дронов ВСУ на больницу и административное здание в Рыльске. На пляже в Курске от удара беспилотника умерли 3 человека.