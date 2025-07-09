Губернатор Смоленской области сообщил, что регион вновь подвергся атаке со стороны ВСУ

«Уважаемые жители Смоленска, просьба соблюдать меры предосторожности и воздерживаться от съемки работы средств ПВО на фото и видео. При обнаружении частей беспилотников не подходите к ним и обязательно сообщайте о их местонахождении по телефону 112», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.