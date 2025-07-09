Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова осудила нападение боевиков ВСУ на посетителей пляжа в городе Курск. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.
«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет — на убийство детей», — подчеркнула Мария Захарова.
О нападении радикалов ВСУ на городской пляж в Курске стало известно вечером вторника, 8 июля. Глава региона Александр Хинштейн ранее сообщил, что в результате преступной атаки неонацистов погибли 3 местных жителя и еще 4 получили ранения. Среди пострадавших числится и пятилетний мальчик.
Стоит отметить, что всего днем ранее Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сняли все ограничения на поставки вооружений боевикам киевской клики.