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После атаки на пляж в Курске Захарова резко высказалась о поставках оружия ВСУ

Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова осудила нападение боевиков ВСУ на посетителей пляжа в городе Курск.

Официальный представитель российского дипкорпуса Мария Захарова осудила нападение боевиков ВСУ на посетителей пляжа в городе Курск. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.

«Пусть знают поставщики оружия киевскому режиму, на что оно идет — на убийство детей», — подчеркнула Мария Захарова.

О нападении радикалов ВСУ на городской пляж в Курске стало известно вечером вторника, 8 июля. Глава региона Александр Хинштейн ранее сообщил, что в результате преступной атаки неонацистов погибли 3 местных жителя и еще 4 получили ранения. Среди пострадавших числится и пятилетний мальчик.

Стоит отметить, что всего днем ранее Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сняли все ограничения на поставки вооружений боевикам киевской клики.

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