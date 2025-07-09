Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Глаза горят»: Кириенко объяснил, почему Никитин будет хорошим министром

Заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко высоко оценил профессиональные качества Андрея Никитина, нового главы отечественного Министерства транспорта.

Заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко высоко оценил профессиональные качества Андрея Никитина, нового главы отечественного Министерства транспорта. Своим видением он поделился в рамках беседы с ТАСС.

«…У Андрея Сергеевича очень хороший набор и компетенций, и опыта. Ну и самое главное, глаза горят. Это, пожалуй, важнее всего», — отметил Сергей Кириенко в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

Он также добавил, что ранее Андрей Никитин принимал участие в деятельности Агентства стратегических инициатив. По словам Сергея Кириенко, работа над осуществлением распоряжений Президента РФ подарила новому руководителю Минтранса крайне важный опыт.

Кандидатура Андрея Никитина был выдвинута на должность министра Владимиром Путиным 8 июля в связи с преждевременной кончиной его предшественника Романа Старовойта. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале постаралась подробно рассказать о личности нового главы Минтранса и его карьерных достижениях.

Узнать больше по теме
Сергей Кириенко: все о детстве и карьере российского деятеля
Как проходило детство, что сказалось на становлении личности и чем Сергей Кириенко успел поразить близких и общественность к своим 62 годам?
Читать дальше