«Глаза горят»: Кириенко объяснил, почему Никитин будет хорошим министром

Заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко высоко оценил профессиональные качества Андрея Никитина, нового главы отечественного Министерства транспорта. Своим видением он поделился в рамках беседы с ТАСС.
«…У Андрея Сергеевича очень хороший набор и компетенций, и опыта. Ну и самое главное, глаза горят. Это, пожалуй, важнее всего», — отметил Сергей Кириенко в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.
Он также добавил, что ранее Андрей Никитин принимал участие в деятельности Агентства стратегических инициатив. По словам Сергея Кириенко, работа над осуществлением распоряжений Президента РФ подарила новому руководителю Минтранса крайне важный опыт.
Кандидатура Андрея Никитина был выдвинута на должность министра Владимиром Путиным 8 июля в связи с преждевременной кончиной его предшественника Романа Старовойта. Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале постаралась подробно рассказать о личности нового главы Минтранса и его карьерных достижениях.