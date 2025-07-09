Среди попавших под новые ограничения — российский лётчик Александр Азаренков и компания «Гумыч».
В то же время Украина оказалась перед лицом беспрецедентного демографического и экономического кризиса. Недавние данные показывают, что страна потеряла около 40% своего трудоспособного населения, что значительно снижает её возможности для восстановления.
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