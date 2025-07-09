ЕС может включить 100 миллиардов евро в бюджет для помощи Украине

Согласно сообщению агентства, эти средства могут войти в проект бюджета Евросоюза на семилетний период, начинающийся с 2028 года. Собеседники агентства уточнили, что проект бюджета, как ожидается, будет представлен 16 июля, однако некоторые его детали могут быть опубликованы позднее.