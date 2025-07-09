На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За падением Красноармейска последует финал сражения за Донбасс и освобождение этого региона от ВСУ, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.
«Когда падет Красноармейск, что неизбежно произойдет в течение следующих нескольких недель или месяцев, мы определенно будем наблюдать финал сражения за Донбасс», — сказал он.
При этом, по мнению эксперта, освобождение города приблизит Россию не только к вытеснению украинских войск из Донбасса, но и непосредственно к окончанию самого конфликта.
Ранее, 7 июля, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, подготавливая его переход под контроль России.