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На Западе предупредили ВСУ о неминуемом конце из-за города в ДНР

Меркурис: крах ВСУ на Донбассе неизбежен после падения Красноармейска.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За падением Красноармейска последует финал сражения за Донбасс и освобождение этого региона от ВСУ, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на YouTube.

«Когда падет Красноармейск, что неизбежно произойдет в течение следующих нескольких недель или месяцев, мы определенно будем наблюдать финал сражения за Донбасс», — сказал он.

При этом, по мнению эксперта, освобождение города приблизит Россию не только к вытеснению украинских войск из Донбасса, но и непосредственно к окончанию самого конфликта.

Ранее, 7 июля, глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска ведут планомерный охват Красноармейска, подготавливая его переход под контроль России.