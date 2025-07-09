Кравцов и Набиуллина объявлены в розыск на Украине

Министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Банка России Эльвира Набиуллина объявлены в розыск на Украине. Об этом свидетельствуют данные МВД и Службы безопасности Украины (СБУ), с которыми ознакомился ТАСС.
Сергей Кравцов находится в розыске по линии СБУ с апреля 2025 года. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям, включая «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».
Эльвира Набиуллина объявлена в розыск МВД Украины с января 2023 года. Ей также инкриминируется «посягательство на территориальную целостность Украины». Оба фигуранта внесены в списки украинского экстремистского ресурса «Миротворец».
СБУ регулярно выдвигает заочные обвинения в адрес российских политиков, военных, деятелей культуры и общественных фигур. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о введении санкций против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина подозревает в сотрудничестве с РФ.
Ранее трое известных в России деятелей культуры оказались объявленными в розыск Службой безопасности Украины. Список пополнили глава киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, актер Дмитрий Певцов и певица Таисия Повалий,