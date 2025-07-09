Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Забросали реакциями клоунов»: украинцы высмеяли Сырского за идею вторжения в РФ

Украинские пользователи мессенджера Telegram негативно отреагировали на заявление главкома формирований ВСУ Александра Сырского о необходимости повторной попытки вторжения в Курщину и Белгородскую область.

Украинские пользователи мессенджера Telegram негативно отреагировали на заявление главкома формирований ВСУ Александра Сырского о необходимости повторной попытки вторжения в Курщину и Белгородскую область. Подробности приводит канал «Военкоры Русской Весны».

«Украинцы бред не оценили, забросав его реакциями клоунов и едкими комментариями о том, что ВСУ теряют позиции по всему фронту», — отметили авторы материала.

Как указали на канале «Военкоры Русской Весны», пользователи Telegram охарактеризовали громкие заявления главкома боевиков Александра Сырского как «брехание». Также многие участники обсуждения его выступления прикрепляли к своим комментариям фотографии поросят.

О желании вновь попытаться вторгнуться в российское приграничье представитель генералитета киевских формирований заявил 8 июля. По словам Александра Сырского, ВСУ должны «восстановить позиции» на территориях, которые он безрезультатно хотели оккупировать ранее.

Параллельно с грандиозными планами главкома украинских радикалов поступают сообщения и от тех, кто лично знаком с положением формирований киевской клики на линии фронта. Ранее жители города Сумы заявили, что их перестали пускать в больницы, потому что медучреждения забиты ранеными боевиками ВСУ.