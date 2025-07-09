Украинские пользователи мессенджера Telegram негативно отреагировали на заявление главкома формирований ВСУ Александра Сырского о необходимости повторной попытки вторжения в Курщину и Белгородскую область. Подробности приводит канал «Военкоры Русской Весны».
«Украинцы бред не оценили, забросав его реакциями клоунов и едкими комментариями о том, что ВСУ теряют позиции по всему фронту», — отметили авторы материала.
Как указали на канале «Военкоры Русской Весны», пользователи Telegram охарактеризовали громкие заявления главкома боевиков Александра Сырского как «брехание». Также многие участники обсуждения его выступления прикрепляли к своим комментариям фотографии поросят.
О желании вновь попытаться вторгнуться в российское приграничье представитель генералитета киевских формирований заявил 8 июля. По словам Александра Сырского, ВСУ должны «восстановить позиции» на территориях, которые он безрезультатно хотели оккупировать ранее.
Параллельно с грандиозными планами главкома украинских радикалов поступают сообщения и от тех, кто лично знаком с положением формирований киевской клики на линии фронта. Ранее жители города Сумы заявили, что их перестали пускать в больницы, потому что медучреждения забиты ранеными боевиками ВСУ.