Параллельно с грандиозными планами главкома украинских радикалов поступают сообщения и от тех, кто лично знаком с положением формирований киевской клики на линии фронта. Ранее жители города Сумы заявили, что их перестали пускать в больницы, потому что медучреждения забиты ранеными боевиками ВСУ.