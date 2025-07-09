Примаков: Русская община Азербайджана не поддержала Россию в конфликте

Примаков отметил, что представители общины выступили с заявлениями в поддержку Азербайджана, а не России, что, по его словам, объясняется их азербайджанским гражданством. Тем не менее, он выразил надежду на более явную симпатию соотечественников к России, сохраняя при этом лояльность к стране проживания.