Примаков: Русская община Азербайджана не поддержала Россию в конфликте

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков выразил недовольство тем, что русская община Азербайджана не проявила достаточной поддержки России во время обострения отношений между странами. Об этом он заявил в интервью РБК.
Примаков отметил, что представители общины выступили с заявлениями в поддержку Азербайджана, а не России, что, по его словам, объясняется их азербайджанским гражданством. Тем не менее, он выразил надежду на более явную симпатию соотечественников к России, сохраняя при этом лояльность к стране проживания.
Примаков также прокомментировал отмену концертов российских исполнителей в Азербайджане, подчеркнув, что русская культура остается востребованной в ближнем зарубежье, в том числе и на Украине, передает РБК.
В конце июня Азербайджан начал отменять культурные мероприятия, связанные с Россией, и отказываться участвовать в парламентских заседаниях с РФ. Причиной тому стали массовые задержания представителей диаспоры в Екатеринбурге, связанные с убийствами 20-летней давности. Детали конфликта между странами — в отдельном материале «Вечерней Москвы».